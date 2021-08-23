سيدة بالدقهلية تكتشف وفاة شقيقها داخل منزله بعد انتشار رائحة كريهة

الدقهلية - شريف الديب

اكتشفت ربة منزل بمدينة المطرية شمال محافظة الدقهلية، وفاة شقيقها، بعد انتشار رائحة كريهة بالمنطقة، لتجد الجثة على الأرض فى حالة تعفن داخل المنزل.

تلقى اللواء سيد سلطان مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء إيهاب عطية مدير مباحث المديرية، بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة المطرية، من المدعوة نعيمة م 48 سنة ربة منزل، ومقيمة منطقة البر الثاني بندر المطرية، باكتشافها وفاة شقيقها المدعو م 33 سنه سائق توك توك، ومقيم بذات العنوان داخل مسكنه الملاصق لمنزل شقيقته المبلغه.

وعلى الفور انتقل ضباط مباحث المركز، وبالفحص تبين ان المنزل مكون من طابق واحد بالطوب الاحمر و المونه الاسمنتيه، و وجود جثمان المذكور مسجى على ظهره بارضيه صاله المنزل، فى حاله تعفن رمي و يرتدي ملابسه كامله، ولا توجد به ثمة اصابات ظاهرية، اخطرت ت النيابة العامة التي انتقلت وناظرت الجثمان، وقررت نقله لمستشفى المطرية المركزى تم نقله وبسؤال المبلغة قررت بانبعاث رائحه كريهة من منزل شقيقها، وحال استبيانها الامر، تبين وفاته، واضافت بانه يقيم بمفرده، وكان يعالج بالمنزل، ولم تشاهد منذ فتره ولم تتهم احد بالتسبب في وفاته، ورد تقرير المفتش الصحي يفيد أنه بالكشف على الجثمان تبين انه في حال تعفن و لا يمكن الجزم بسبب الوفاه، و تحرر عن ذلك المحضر رقم 2073 لسنه 2021 ادارى مركز المطرية وجارى العرض على النيابة العامة لمباشره التحقيقات.