سفير نيوزيلندا بالقاهرة يهنئ نور الشربينى بفوزها ببطولة بريطانيا للإسكواش

ريهام عبد الله

قدم جريج لويس، سفير نيوزيلندا لدى القاهرة، التهنئة لنور الشربينى، بعد فوزها ببطولة بريطانيا المفتوحة للإسكواش.

وقال السفير النيوزيلندى فى تغريدة عبر حسابه الرسمى بتويتر :"تهانينا لنور الشربيني من مصر ولبول كول من نيوزيلندا لفوز كل منهما ببطولة بريطانيا المفتوحة لعام 2021، السفارة النيوزلندية تهنئكما أنتما الإثنين!".



جريج لويس

ومن جهتها كشفت البطلة المصرية نور الشربينى، لاعبة سبورتنج والمصنفة الأولى عالمياً لسيدات الاسكواش، عن كلمة السر فى تتويجها ببطولة بريطانيا المفتوحة والتى أقيمت فى أغسطس الجارى كأقدم بطولة فى تاريخ اللعبة.

وكتبت نور الشربينى عبر حسابها الشخصى على انستجرام، "هذه اللحظة كنت أقول لنفسى "لا تستسلمى"، وأنا فخورة جداً ببقائى قوية حتى النهاية، وكل التقدير لنوران جوهر أتطلع للكثير من المباريات التى ستجمعنا مجدداً.

وتغلبت نور الشربينى على إصابتها لتفوز بالمباراة النهائية فى بطولة بريطانيا وتحصد رابع ألقابها فى الموسم الجارى.