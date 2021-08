سفارة كندا تهنئ نفرتينى الإسكواش نور الشربينى بالفوز ببطولة بريطانيا المفتوحة

هنأت السفارة الأمريكية بالقاهرة اللاعبة نور الشربينى لفوزها ببطولة بريطانيا المفتوحة للاسكواش للمرة الثالثة فى تاريخها، وقال السفارة فى تغريدة لها على تويتر قبل قليل "مبروك لمصر ولنور الشربيى الفوز ببطولة بريطانيا المفتوحة للاسكواش 2012".

Congratulations to #Egypt's Nour El-Sherbiny for winning the 2021 British Open Squash Championship! 🏆🎉



مبروك لمصر و لنور الشربيني لفوزها ببطولة بريطانيا المفتوحة للاسكواش 2021! pic.twitter.com/yOMvHloTF0