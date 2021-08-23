اليوم السابع
Ads
الإثنين، 23 أغسطس 2021 08:13 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عربية

رئيس جهاز الأمن الوطني العراقي يدعو لتوحيد الجهود الدولية لمحاربة التطرف

الإثنين، 23 أغسطس 2021 07:22 م
رئيس جهاز الأمن الوطني العراقي يدعو لتوحيد الجهود الدولية لمحاربة التطرف تنظيم داعش
( أ ش أ )

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أكد رئيس جهاز الأمن الوطني العراقي، عبد الغني الأسدي، اليوم الاثنين، على ضرورة توحيد الجهود الدولية لمحاربة التطرف.

وأعلن مكتب الأسدي - في بيان اليوم - أن الأخير "استقبل الأمين العام للمركز العالمي لمكافحة الفكر المتطرف (اعتدال) منصور الشمري، والوفد المرافق له، وتم بحث سُبل وآليات تطوير التعاون المشترك لمواجهة التطرف والإرهاب الذي يهدد أمن واستقرار المنطقة.

وشدد الأسدي على أهمية العمل وفق مبدأ الاعتدال الفكري والتعايش بسلام بين دول المنطقة وشعوبها ، مؤكدًا ضرورة توحيد الجهود لمحاربة التطرف بكل اشكاله.

من جانبه، أشاد الأمين العام لمركز اعتدال منصور الشمري، بجهود العراق وما قدمه من تضحيات كبيرة ساهمت في تحقيق الأمن والاستقرار لعموم المنطقة، مشيرًا الى أهمية الاستفادة من التجربة العراقية في مواجهة الإرهاب، مبديًا رغبة وتعاون المملكة العربية السعودية في دعم العراق عبر تبادل الخبرات والتجارب بين الجانبين وبما يخدم مصلحة البلدين.

 

 


العراق

اخبار العراق

العراق اليوم

التطرف

الإرهاب

الأمن الوطني

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

الكاظمى: حكومة العراق ستوفر قروضا للتنمية الزراعية من أجل خلق فرص عمل للشباب

الإثنين، 23 أغسطس 2021 04:29 م

العراق يبحث الوضع في الطارمية عقب هجوم داعش على نقطة أمنية شمالي بغداد

الإثنين، 23 أغسطس 2021 04:12 م

حضارة العراق تنزف.. قطع أثرية للبيع على الإنترنت تعود لأكثر من 3 آلاف عام

الإثنين، 23 أغسطس 2021 01:00 م

العراق وبريطانيا يبحثان عدة ملفات فى مجال التعليم

الإثنين، 23 أغسطس 2021 12:00 ص

رئيس وزراء العراق: تجاوز آثار الماضى سيمكن بغداد والكويت من تحقيق الإنجازات

الأحد، 22 أغسطس 2021 09:02 م



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة