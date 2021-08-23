حبس سيدة لاتهامها بالتورط في قطع يد شاب خلال مشاجرة بمصر القديمة

كتب سليم على

قررت النيابة العامة بجنوب القاهرة، حبس سيدة، 4 أيام على ذمة التحقيقات وضبط وإحضار آخرين لتورطهم في قطع يد شاب والتعدي عليه بالأسلحة البيضاء بمنطقة مصر القديمة.

وطالبت النيابة رجال المباحث بسرعة التحريات حول المتهمين للوقوف على نشاطهم لاستكمال التحقيقات، ووجهت لهم تهمة الشروع في قتل شاب خلال مشاجرة بدائرة القسم.

وكشفت تحقيقات النيابة تشاجر المجني عليه مع إحدى السيدات بعد علمه أن شقيقها تزوج سرًا من إحدى أقاربه، واعتدى عليها بالضرب، فجمعت الأخيرة أقاربها وتعدوا عليه بالأسلحة البيضاء.

وتعرض الشاب لقطع يده عقب ضربه بماسورة وفروا هاربين تاركينه غارقًا في دمائه، وتم نقله من مكان الواقعة لاقرب مستشفى، وخضع إلى عملية جراحية وتم وقف نزيف الدماء، وإنقاذ حياته.

وتوصلت التحريات إلى أن المتهمين من أسرة تتاجر في المواد المخدرة وسبق ضبطهم في قضايا أخرى تشاجر وتجارة مخدرات بمنطقة سكنهم، ولهم جميعا سجل جنائي، آخرها قيام نجل خال المتهم الأول بضربه شاب في يده، ما أدى إلي قطع وريدين من يده رمضان الماضي ودخل غرفة العمليات في حالة خطرة.

بدأت الواقعه بتلقي قسم شرطة مصر القديمه، إخطارًا من القصر العيني يفيد بوصول مصاب بجرح قطعي كبير بكف اليد وإصابات بالجسم، وحالته خطر، وبالانتقال والفحص تبين نشوب مشاجرة بين عائلتين، قام على إثرها طرف أحد العائلتين بالاعتداء على المجنى عليه وضربه، حرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي باشرت التحقيق.