تفاصيل مصرع رضيعة ونقل 8 آخرين للمستشفيات فى حريق حضانة خاصة بقنا

قنا – فريق المحافظات

أسفر حريق فى منظم ضخ أكسجين حضانة خاصة، اليوم الإثنين، عن مصرع طفلة وإصابة 8 آخرين.

وفور الإبلاغ عن الحريق أنقذ مرفق الإسعاف 8 أطفال رضع بنقلهم إلى مستشفى قنا العام عبر مرفق الإسعاف، فيما تبين أن الحريق شب فى منظم ضخ الأكسجين للحضانات، نتيجة ماس كهربائي، ما أسفر عن توقف وصول الأكسجين إلى الأطفال فى الحضانات، وأسفر الحريق عن مصرع ندى شوقي، 20 يوما، ونقل 8 أطفال آخرين.

كان اللواء مسعد أبو سكين، تلقى اخطارا بنشوب حريق فى شبكة الأكسجين الخاصة بمركز العربى الخاص للحضانات، ما أسفر عن مصرع طفلة، جرى السيطرة على الحريق من قبل قوات الحماية المدنية.

تحرر محضر بالواقعة، أخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.