اليوم السابع
Ads
الإثنين، 23 أغسطس 2021 01:15 م
أكرم القصاص
الرئيسية حوادث

تفاصيل مصرع رضيعة ونقل 8 آخرين للمستشفيات فى حريق حضانة خاصة بقنا

الإثنين، 23 أغسطس 2021 12:34 م
تفاصيل مصرع رضيعة ونقل 8 آخرين للمستشفيات فى حريق حضانة خاصة بقنا حضانة - أرشيفية
قنا – فريق المحافظات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أسفر حريق فى منظم ضخ أكسجين حضانة خاصة، اليوم الإثنين، عن مصرع طفلة وإصابة 8 آخرين.

وفور الإبلاغ عن الحريق أنقذ مرفق الإسعاف 8 أطفال رضع بنقلهم  إلى مستشفى قنا العام عبر مرفق الإسعاف، فيما تبين أن الحريق شب فى منظم ضخ الأكسجين للحضانات، نتيجة ماس كهربائي، ما أسفر عن توقف وصول الأكسجين إلى الأطفال فى الحضانات، وأسفر الحريق عن مصرع ندى شوقي، 20 يوما، ونقل 8 أطفال آخرين.

كان اللواء مسعد أبو سكين، تلقى اخطارا بنشوب حريق فى شبكة الأكسجين الخاصة بمركز العربى الخاص للحضانات، ما أسفر عن مصرع طفلة، جرى السيطرة على الحريق من قبل قوات الحماية المدنية.

تحرر محضر بالواقعة، أخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.


مصرع طفله

حريق حضانة

امن قنا

اخبار محافظة قنا

اخبار مصر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة