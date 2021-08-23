اليوم السابع
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تحرير 493 محضرا تموينيا للمحلات وبائعي الأسواق فى المنوفية

الإثنين، 23 أغسطس 2021 12:16 م
تحرير 493 محضرا تموينيا للمحلات وبائعي الأسواق فى المنوفية حملات تموينية - أرشيفية
المنوفية - محمد فتحى

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شنت إدارة تموين أشمون بقيادة أيمن الشرقاوى مدير عام إدارة التموين بمحافظة المنوفية، عدة حملات تموينية على الأسواق والمخابز والمنشآت التموينية.

وأسفرت هذه الحملات عن تحرير 493 محضرا متنوعا، منها تحرير عدد 360 محضرا للمخابز وتحرير 114 محضر جنحة ضد البقالين التموينيين التابعين للإدارة، وتحرير 19 محضر جنحة أسواق عدم إعلان الأسعار - وحيازة سلع مجهولة المصدر - مزاولة نشاط بدون ترخيص - وحيازة سلع مدعمة بغرض إعادة بيعها بالسوق السوداء .

وخلال الحملات التموينية على المخابز بأشمون فقد تم تحرير عدة مخالفات أسفرت عن تحرير عدد 58 محضر مخالفة مواصفات، 47 محضر نقص وزن، و84 محضر عدم إعلان عن مواعيد التشغيل، وعدد 94محضر عدم نظافة أدوات العجين، 9 محاضر إستيلاء على 26 شيكارة دقيق بلدى مدعم، وتحرير 45 محضر توقف عن الإنتاج، و تحرير 17مخالفة أخرى متنوعة .

ومن جانبه أكد المهندس سامى سرور رئيس مركز ومدينة أشمون بمحافظة المنوفية، أن الحملات على الأسواق مستمرة بالمركز والمدينة لضبط وإحكام الرقابة على الأسواق واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين وتطبيق القانون على الجميع دون تهاون حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين وتحقيق الصالح العام .

 


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