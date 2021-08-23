اليوم السابع
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تجديد حبس ابن رجل الأعمال صفوان ثابت 45 يوما على ذمة التحقيقات

الإثنين، 23 أغسطس 2021 05:27 م
تجديد حبس ابن رجل الأعمال صفوان ثابت 45 يوما على ذمة التحقيقات المستشار محمد كامل عبد الستار رئيس الدائرة
كتب: إيهاب المهندس

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قررت الدائرة الثالثة إرهاب المنعقدة بمجمع محاكم طره تجديد ابن رجل الأعمال صفوان ثابت، 45 يوما على ذمة القضية رقم 865 لسنة 2020 حصر أمن دولة.
 
صدر القرار برئاسة المستشار محمد كامل عبدالستار، وعضوية المستشارين محمود زيدان ومحمد نبيل.
 
 وجهت النيابة للمتهم وآخرين في القضية من بينهم صفوان ثابت ورجب السويركي اتهامات الانضمام لجماعة الإخوان الإرهابية وامدادها بالأموال لتحقيق أغراضها بتغيير نظام الحكم بالقوة، والاعتداء على رجال القوات المسلحة والشرطة ومنشآتهما والمنشآت العامة والإضرار بالاقتصاد القومي للبلاد، والانضمام لجماعة إرهابية وتمويل أنشطتها بملايين الجنيهات، عبر ضخ أموال في حسابات قيادات بالجماعة، بالإضافة إلى تقديم مساعدات عينية تقدر قيمتها بملايين الجنيهات.

المستشار محمد كامل عبد الستار

رجل الأعمال صفوان ثابت

صفوان ثابت

أمن دولة

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