المجلس الاستشاري الصومالي يصدر عدة إجراءات حول العملية الانتخابية

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أصدر المجلس الاستشاري الوطني الصومالي، برئاسة رئيس الوزراء محمد حسين، جملة من الإجراءات حول العملية الانتخابية في البلاد، وذلك بحضور رؤساء الولايات الأعضاء ومحافظ إقليم بنادر.

وذكرت وكالة الأنباء الوطنية الصومالية أن الإجراءات تتألف من سبعة بنود، تتمثل في إجراءات تعزيز الشفافية الانتخابية، وإجراءات الإدارة المالية الانتخابية، وإجراءات اختيار المندوبين الناخبين، وإجراءات أمن الانتخابات، وإجراءات حماية حصة المرأة في التمثيل السياسي، وإجراءات العملية الانتخابية النيابية بالنسبة لإدارة أرض الصومال، وأنشطة المستشارين الفنيين للمجلس الاستشاري الوطني.

وفي النهاية، قرر المجلس الاستشاري الوطني الصومالي، تماشيا مع اتفاقية 27 مايو، تشكيل لجنة أمنية انتخابية مؤلفة من 10 أعضاء من الإدارة وقوات الشرطة الصومالية ومكتب رئيس الوزراء.