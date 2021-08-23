القبض على صاحب مخزن غير مرخص فى منطقة دار السلام

كتب عبد الرحمن سيد - بهجت أبو ضيف

تمكن رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، من ضبط صاحب مخزن بحوزته 2100 ثوب قماش مجهول المصدر قبل بيعه على المواطنين في دار السلام، وحرر محضر بالواقعة.

وفى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية، لمكافحة الجرائم التموينية بشتى صورها لاسيما جرائم الغش التجارى، فقد تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، من ضبط 2100 ثوب قماش "جميعها مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها" بحوزة المسئول عن مخزن أقمشة "بدون ترخيص" كائن بدائرة قسم شرطة السلام أول بالقاهرة، وذلك لإدارته المخزن "بدون ترخيص" وحيازته كميات كبيرة من الأقمشة مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية بيانات تدل على مصدرها ، بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة .

وبمواجهته اعترف بإدارته للمخزن بدون ترخيص وحيازته للمضبوطات بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.