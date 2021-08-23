اليوم السابع
Ads
الإثنين، 23 أغسطس 2021 04:06 ص
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

الرى تعلن الانتهاء من تبطين 2305 كيلو متر ترع فى محافظات الجمهورية

الإثنين، 23 أغسطس 2021 03:00 ص
الرى تعلن الانتهاء من تبطين 2305 كيلو متر ترع فى محافظات الجمهورية تبطين الترع
كتبت ـ أسماء نصار

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

انتهت وزارة الموارد المائية والرى من تأهيل ترع بأطوال تصل إلى 2305 كيلو متر فى 20 محافظة بالجمهورية فى إطار تكليفات الحكومة بتنفيذ المشروع القومى لتبطين الترع.

أوضح المهندس محمود السعدى مستشار وزير الرى لشئون المياه، أنه جارى العمل على تنفيذ 6037 كيلومتر أخرى ، وتم تدبير اعتمادات مالية لتأهيل ترع بأطوال تصل الي 465 كيلومتر تمهيداً لطرحها على المقاولين ، ليصل بذلك إجمالى أطوال الترع التى شملها المشروع 8750 كيلومتر حتى تاريخه.
 
أضاف السعدى، أن هذا المشروع يهدف إلى تحسين عملية إدارة وتوزيع المياه، وتوصيل المياه لنهايات الترع المتعبة .
 
وحث السعدى المواطنين على الحفاظ على المجارى المائية وحمايتها من التلوث ، بخلاف المردود الاقتصادى والإجتماعى والحضارى والبيئى الملموس فى المناطق التى يتم تنفيذ المشروع فيها.
 
جدير بالذكر، أن الأمن المائى جزء لا يتجزأ من الأمن القومى، لذا تعمل الدولة بجدية على الحفاظ على الموارد المائية و ترشيدها ليس فقط في الترع والمصارف بل فى جميع القطاعات الأساسية المستهلكة للمياه مثل قطاعات الزراعة، والإسكان، والصناعة كما تستهدف زيادة مصادر الموارد المائية من خلال تحلية مياه البحر بمقدار 1.5 مليار متر مكعب حتى عام 2030 واستخدامه فى قطاع مياه الشرب كما تستهدف مضاعفة هذه الكمية عام 2037.
 
 

تبطين الترع

الترع

وزارة الرى

المياه

التبطين

ترع الجمهورية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

متحدث الرى: تبطين الترع نال رضا المزارعين

الخميس، 19 أغسطس 2021 10:21 ص

إيد على إيد هنبنى.. خلايا نحل بالمشروع القومى لتبطين الترع بالمحافظات.. تأهيل 95 كيلومترا بالقليوبية وإدراج 147 بمبادرة حياة كريمة.. انتهاء 94 ترعة بتكلفة 1.44 مليار جنيه ببنى سويف.. والانتهاء من 50% بدمياط

الإثنين، 16 أغسطس 2021 02:00 ص

تعرف على آخر تفاصيل المشروع القومى لتبطين الترع × 5 معلومات

الإثنين، 16 أغسطس 2021 01:00 ص

الرى: تحسن كبير فى عملية إدارة وتوزيع المياه بعد تبطين الترع

الأحد، 15 أغسطس 2021 10:57 ص



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة