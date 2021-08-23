الرئيس العراقى بالذكرى المئوية لتأسيس الدولة: مائة عام من المنعطفات التاريخية

وكالات

أكد الرئيس العراقي برهم صالح، اليوم الاثنين، تطلع العراقيين إلى دولة آمنة خادمة لشعبها من خلال حكم رشيد.

وقال في الذكرى المئوية لتأسيس الدولة العراقية، إن "عمر العراق المعاصر بلغ قرنا كاملا بذكرى تنصيب المغفور له الملك فيصل الأول".

وأضاف "مئة عام من المنعطفات التاريخية، حملت إنجازات، وانتكاسات من حروب ومآس واستبداد".

‏وأشار صالح إلى "تطلع العراقيين إلى دولة آمنة، خادمة لشعبها من خلال حكم رشيد، ومعبرة عن إرادتهم المستقلة".

وكان قد أكد الرئيس العراقي برهم صالح، أن هناك مسؤولية تضامنية في تخفيف توترات المنطقة عبر حوار يأخذ بالاعتبار التحديات العالمية الراهنة وخصوصاً مكافحة الإرهاب والتطرف.

وأفادت الرئاسة العراقية في بيان بأن الرئيس صالح أدلى بذلك خلال لقائه مع وزير الخارجية الياباني توشيميتسو موتيجي؛ حيث بحثا علاقات الصداقة والتعاون المشترك بين البلدين التي تعود إلى عقود مضت، والتأكيد على الإرادة المشتركة نحو تعزيز العلاقات في مختلف المجالات الاقتصادية والتجارية والصناعية، ودور الشركات اليابانية في إعمار العراق ونقل الخبرات التكنولوجية إلى العراق، والإشادة بأنواع الدعم الذي قدمته اليابان للشعب العراقي.