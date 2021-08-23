الجريدة الرسمية تنشر قرارى الأبنية التعليمية بإرجاء العمل ببعض المواد القانونية

كتب ــ محمود طه حسين

نشرت الجريدة قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للأبنية التعليمية رقم 274 لسنة 2021، بجلسته رقم 32 بتاريخ 10 مايو 2021، بإرجاء العمل بالمواد المتعلقة بالنواحى المالية من لائحة الموارد البشرية للهيئة العامة للأبنية التعليمية الصادرة باقرار رقم 70 لسنة 2018، حيث أكدت الهيئة، أنه يتم إرجاء العمل بالمواد أرقام" 46 و47 و48و49و51 و52 و53 و54 و55 و56 و57 و59 و60 و61 و76 و101"لائحة الموارد البشرية بالهيئة العامة للأبنية التعليمية.



ونشرت الجريدة الرسمية أيضا قرار هيئة الأبنية التعليمية رقم 281 لسنة 2021، والذى أكد على أنه يستبدل بنص المادة الأولى من مواد إصدار لائحة مشتريات الهيئة العامة للأبنية التعليمية الصادرة بقرار مجلس الأدارة رقم 40 لسنة 2017، النص التالى" تسرى أحكام هذه اللائحة على كافة عقود شراء أو استئجار المنقولات ومقاولات الأعمال والنقل وتلقى الخدمات والدراسات الاستشارية والأعمال الفنية وشراء واستئجار العقارات وتأجيرها والمنقولات والتراخيص بالانتفاع أو باستغلال العقارات على أن ينص فى شروط الطرح وتعتبر أحكام هذه اللائحة جزءا مكملا لهذه الشروط يخضع لها العقد وتشرى أحكام قانون تنظيم التعاقدات التى تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم 182 لسنة 2018 ولائحته التنفيذية فيما لم يرد بشأنه نص خاص.











