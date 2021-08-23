التحفظ على 5 آلاف قطعة أدوات مدرسية مجهولة المصدر داخل مكتبة بالإسكندرية

الإسكندرية - أسماء على بدر

قررت النيابة العامة بالإسكندرية، التحفظ على 2426 قطعة "أدوات مكتبية ومدرسية" بدون مستندات مجهولة المصدر و3000 قطعة "قلم" غير صالح للاستخدام لانتهاء تاريخ صلاحيته داخل مكتبه قبل ترويجها بالاسواق، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، وحجز المدير المسؤول على ذمة التحقيقات بتهمة الغش التجارى.

تلقى اللواء محمود ابو عمره، مدير أمن الإسكندرية، إخطار من ضباط مباحث شرطة التموين والتجارة الداخلية، يفيد بورود معلومات سرية بقيام المدير المسئول عن مكتبة لتجارة الأدوات المدرسية، بمزاولة نشاط اجرامى فى الغش التجارى وحيازته كمية من الأدوات المدرسية مجهولة المصدر وغير صالحة للاستخدام بقصد ترويجها على الطلاب بقصد الكسب منها.

تم مداهمة المكتبة والقى القبض على المدير المسؤول وبتفتيشها عثر على 2426 قطعة "أدوات مكتبية ومدرسية" بدون مستندات مجهولة المصدر، و3000 قطعة "قلم" غير صالح للاستخدام لانتهاء تاريخ صلاحيته المدون عليه، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتحرر المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة التحقيقات.