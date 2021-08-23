اليوم السابع
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الإثنين، 23 أغسطس 2021 04:03 ص
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احذر الطائرات الورقية.. تصيب بصعق كهربائى بالقرب من خطوط الكهرباء

الإثنين، 23 أغسطس 2021 04:00 ص
احذر الطائرات الورقية.. تصيب بصعق كهربائى بالقرب من خطوط الكهرباء وزارة الكهرباء
كتبت ــ رحمة رمضان

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يرصد "اليوم السابع" لقرائه كل ما يريدون معرفته عن مخاطر استخدام الطيارات الورقية بالقرب أبراج وخطوط نقل الكهرباء، والغرامات التى تطبق فى حالة استخدامها فى مناطق تحتوي على مهمات كهرباء شديدة الخطورة ، وهى كالآتي:
 
1-- تمثل خطرا أكثر على المواطنين فى حالة استخدامها بالقرب من خطوط الكهرباء.
 
2- استخدامها بالقرب من أبراج الضغط العالى  يؤدى الى تشابكها وبالتالي قد يصاب المواطن بصعق كهربائى.
 
3- الطائرات الورقية ليست خطرا على المواطنين فقط بل لها أيضا أضرار على الشبكة.
 
4-بسبب الطائرات الورقية تلقت شركات توزيع الكهرباء شكاوى بسبب أعطال نتيجة تشابك الطائرة مع خطوط الكهرباء.
 
5- لذلك أصدرت بعض المحافظات قرارات بحظر استخدام الطائرات الورقية وتوقيع غرامة لا تقل عن 300 جنيه ولا تزيد عن ألف جنيه.
 
7- ينصح  بضرورة منع الأبناء من استخدام الطائرات الورقية أعلى الأسطح و بالقرب من خطوط الكهرباء حفاظا على ارواح اولادنا.
 
 
 

الكهرباء

الطاقة المتجددة

الصعق الكهربائي

الطائرات الورقيه

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