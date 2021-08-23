إصابة سائق توك توك برش خرطوش بالظهر خلال مشاجرة لخلافات مالية في الخانكة

القليوبية إبراهيم سالم

شهدت منطقة الجبل الأصفر بالخانكة بمحافظة القليوبية، إصابة سائق توك توك برش خرطوش فى الظهر، إثر مشادة نشبت بينه وبين آخر لوجود خلافات مالية بينهما، تطورت لمشاجرة وتدخل شخص آخر لمناصرة الطرف الآخر ما أسفر عن إصابته، وجرى نقله لمستشفى الدمرداش، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

تلقى اللواء محسن شعبان مدير أمن القليوبية، إخطارا من مأمور مركز شرطة الخانكة، يفيد ورود بلاغ من الأهالى بحدوث مشاجرة ومصاب بناحية شارع بين السورين بمنطقة الجبل الأصفر دائرة المركز.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الواقعة، وبالمعاينة والفحص تبين حدوث مشادة كلامية بين "رمضان ر م"، 28 سنة، سائق توك توك، سبق اتهامه فى 9 قضايا "مخدرات وسلاح وسرقة وسائل نقل"، مصاب برش خرطوش بالظهر، وطرف ثان "أشرف ح غ"، 28 سنة، عاطل، سبق اتهامه فى 2 قضية، و"كرم أ أ ع"، وشهرته كرم عصفورة، 19 سنة، سائق، جميعهم مقيمين دائرة المركز، وذلك لوجود خلاف مالى بين الأول والثانى.

وتجدد الخلاف بالشارع محل سكنهم وتطورت المشادة الكلامية لمشاجرة تدخل خلالها الثالث لمؤازرة الثانى، وتعدى كل من الطرفين على الأخر بالضرب وأطلق الثانى عيار نارى من فرد خرطوش كان بحوزته، محدثا إصابة الأول وفر هاربا، جرى ضبط طرفى المشاجرة وتحرير محضر بالواقعة.