إحالة أوراق عامل إلى مفتى الجمهورية بتهمة القتل العمد فى المرج

كتب عبد الله محمود

أحالت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في العباسية، أوراق عاطل إلى مفتى الجمهورية، لإبداء الرأي الشرعى في إعدامه، لاتهامه بارتكاب جريمة القتل العمد بحق سائق دراجة نارية "توك توك"، بقصد سرقة مركبته منه فى المرج، وحددت المحكمة جلسة الدور الثالث من شهر سبتمبر القادم للنطق بالحكم.

وكانت تحقيقات النيابة العامة، كشفت قيام المتهم بارتكاب الواقعة بقصد سرقة المجنى عليه بالإكراه تحت تهديد السلاح، بأن استدرج المتهم السائق الضحية بحجة توصيله إلى أحد الأماكن، وما أن ظفر به أثناء مروره من أحد الأماكن الخالية من المارة، انهال عليه وسدد له عدة طعنات نافذة، أودت بحياته فى الحال، ثم ألقاه فى أرض فضاء، واستولى على الدراجه الناريه"توك توك"، وفر هاربا.

البداية كانت بتلقى ضباط مباحث قسم شرطة المرج، بلاغا من الأهالى يفيد بعثورهم على جثة لأحد الأشخاص مجهول الهوية، وبالانتقال والفحص تم التوصل إلى شخصية المجنى عليه، ويجمع المعلومات وعمل التحريات اللازمة، تمكنوا من الوصول أيضا إلى شخصية الجانى.

وبإعداد الأكمنة اللازمة، تمكن ضباط مباحث قسم شرطة المرج، وبصحبتهم قوة امنية، من ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بقصد السرقة، وأدلى على مكان اخفاء الدراجة النارية.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، واخطرت النيابة العامة، التى أمرت باحالته الى محكمة الجنايات عقب انتهاء التحقيقات معه، والتى أمرت باحالة أوراقه إلى مفتى الجمهورية لإبداء الرأي الشرعى فيه.