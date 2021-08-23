اليوم السابع
Ads
الإثنين، 23 أغسطس 2021 06:15 م
أكرم القصاص
الرئيسية حوادث

إحالة أوراق عامل إلى مفتى الجمهورية بتهمة القتل العمد فى المرج

الإثنين، 23 أغسطس 2021 05:28 م
إحالة أوراق عامل إلى مفتى الجمهورية بتهمة القتل العمد فى المرج محكمة_أرشيفية
كتب عبد الله محمود

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أحالت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في العباسية، أوراق عاطل إلى مفتى الجمهورية، لإبداء الرأي الشرعى في إعدامه، لاتهامه بارتكاب جريمة القتل العمد بحق سائق دراجة نارية "توك توك"، بقصد سرقة مركبته منه فى المرج، وحددت المحكمة جلسة الدور الثالث من شهر سبتمبر القادم للنطق بالحكم.

وكانت تحقيقات النيابة العامة، كشفت قيام المتهم بارتكاب الواقعة بقصد سرقة المجنى عليه بالإكراه تحت تهديد السلاح، بأن استدرج المتهم السائق الضحية بحجة توصيله إلى أحد الأماكن، وما أن ظفر به أثناء مروره من أحد الأماكن الخالية من المارة، انهال عليه وسدد له عدة طعنات نافذة، أودت بحياته فى الحال، ثم ألقاه فى أرض فضاء، واستولى على الدراجه الناريه"توك توك"، وفر هاربا.

البداية كانت بتلقى ضباط مباحث قسم شرطة المرج، بلاغا من الأهالى يفيد بعثورهم على جثة لأحد الأشخاص مجهول الهوية، وبالانتقال والفحص تم التوصل إلى شخصية المجنى عليه، ويجمع المعلومات وعمل التحريات اللازمة، تمكنوا من الوصول أيضا إلى شخصية الجانى.

 وبإعداد الأكمنة اللازمة، تمكن ضباط مباحث قسم شرطة المرج، وبصحبتهم قوة امنية، من ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بقصد السرقة، وأدلى على مكان اخفاء الدراجة النارية.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، واخطرت النيابة العامة، التى أمرت باحالته الى محكمة الجنايات عقب انتهاء التحقيقات معه، والتى أمرت باحالة أوراقه إلى مفتى الجمهورية لإبداء الرأي الشرعى فيه.

 


إحالة أوراق

مفتى الجمهورية

القتل العمد

سرقة توك توك

قسم المرج

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

إحالة أوراق عامل زراعي وزوجته للجنايات لقتلهما طفلتهما نكاية في والد الزوج

الإثنين، 16 أغسطس 2021 11:49 م

جنايات بنها تحيل أوراق المتهمين بقتل سائق توك توك بطوخ للمفتى

الأربعاء، 11 أغسطس 2021 07:17 م

إحالة أوراق طالب وعاملين إلى مفتى الجمهورية بتهمة القتل العمد

الأربعاء، 11 أغسطس 2021 11:36 ص

والد ريماس طفلة الدقهلية بعد الحكم بإحالة أوراق قاتلها للمفتى: حقها رجع

الإثنين، 02 أغسطس 2021 04:00 ص

جنايات المنصورة تحيل أوراق قاتل الطفلة ريماس إلى المفتى

الأحد، 01 أغسطس 2021 08:26 م



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة