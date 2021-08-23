أستاذ مناعة: الحصول على لقاح كورونا الوسيلة الوحيدة للخروج من الموجة الرابعة

قال الدكتور أمجد الحداد، رئيس قسم الحساسية والمناعة بهيئة المصل واللقاح، أن الحصول على اللقاح هو الوسيلة الوحيدة للخروج من الموجة الرابعة لكورونا، بالإضافة إلى العودة لاتباع الإجراءات الاحترازية والتباعد الاجتماعى.

وأضاف "الحداد"، خلال مداخلة له عبر تطبيق "زووم"، ببرنامج "اليوم"، الذى تقدمه الإعلامية سارة حازم، عبر قناة "dmc"، أن مصر مستعدة لتطعيم أكبر قدر من المواطنين من خلال الإنتاج المحلى، محذرًا من الانتشار السريع لمتحور فيروس كورونا المستجد "دلتا"، وتابع:" ينتشر بين الشباب والأطفال وسريع الانتشار".

وأشار رئيس قسم الحساسية والمناعة بهيئة المصل واللقاح، إلى أن العالم به متحور دلتا وعلينا أن نتقبل ذلك ونواجهه، بإجراءات أحترازية قوية واتباع التباعد الاجتماعى، لافتًا إلى أن مصر تشهد زيادة طفيفة فى الإصابة بكورونا ولكنها زيادة مستمرة.