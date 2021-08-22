وكالة الأنباء السودانية: حظر استخدام السلاح النارى فى الأفراح بالخرطوم

كتبت: إسراء أحمد فؤاد

أصدر والي الخرطوم بدولة السودان، أيمن خالد، مرسوماً حظر بموجبه استخدام السلاح الناري في المناسبات الاجتماعية بولاية الخرطوم سواء كان السلاح مرخصا أو غير مرخص، بحسب وكالة الأنباء السودانية سونا.

ووفقا للمرسوم فان من يخالف هذا الأمر يعرض نفسه للمسالة القانونية ويعاقب من يطلق أعيرة نارية في المناسبات من المدنيين بالسجن مدة لاتقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سنتين أو بالغرامة 100 ألف جنيه أو بالعقوبتين معاً ومصادرة السلاح النارى.

وقال المرسوم وفقا لتغريدة نشرتها الولاية في موقعها الرسمي مساء اليوم السبت فان خرق الحظر يعرض مرتكبه من منسوبي القوات النظامية حال اطلاقهم الأعيرة النارية في المناسبات بالسجن مدة لاتقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات أو بالغرامة 150 ألف جنيه أو بالعقوبتين معاً ويسلم السلاح للوحدة المختصة.

وأجاز المرسوم للمحكمة مصادرة الاسلحة لصالح سلاح الاسلحة والذخيرة.