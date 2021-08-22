اليوم السابع
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ننشر أسماء المصابين فى حادث أتوبيس فريق كرة السرعة المنوفية

الأحد، 22 أغسطس 2021 11:17 ص
ننشر أسماء المصابين فى حادث أتوبيس فريق كرة السرعة المنوفية محافظ المنوفية يزور المصابين
المنوفية - محمد فتحى

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ينشر "اليوم السابع" أسماء المصابين فى حادث تصادم أتوبيس فريق كرة السرعة بمركز شباب دسوق، الذى وقع فجر اليوم على طريق القاهرة - إسكندرية الزراعى بقرية مطاى التابعة لمركز قويسنا بمحافظة المنوفية، والذى تم نقلهم إلى المستشفى الجامعى بشبين الكوم .

"روميساء محمد سويلم 14 سنه دسوق ، مصابة كسر مفتت بالزراع الايمن /جرح قطعى بفروة الراس 20 سم ، محمد وائل عتمانى 19 سنه دسوق ، مصابة بجرح قطعى بالوجه حوالى 3 سم /اشتباه كسر بالذراع الايمن ، إبراهيم محمد طيبه 30 سنه دسوق جرح قطعى بالوجه 3 سم ، حسناء فريد الخولى 13سنه دسوق ، بتر بالذراع الايمن ، اسيل محمد ابو شلوع 16 سنه دسوق ، بتر بأصابع اليد اليمنى ، يحيى أشرف سعودى 17 سنه دسوق ، جرح قطعى بالوجه وسحجات بالذراعين ، محمد سامح حمدى علام 14 سنه دسوق مابعد الارتجاج ، لميس ياسر البصطاوى 14 سنه دسوق ، بتر بالذراع الايمن ، محمد صادق البصطاوى 22 سنه خلع بالكتف الايسر ، ياسين صابر أبو طالب 11 سنه سحجات وكدمات، حنان خالد الخطيب 20 سنه سحجات وكدمات " .

وزار صباح اليوم اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية ،  مصابى حادث تصادم أتوبيس فريق كرة السرعة بمركز شباب دسوق التابع لمحافظة كفر الشيخ ، والذى وقع فجر اليوم على طريق القاهرة – إسكندرية الزراعى بقرية مطاى التابعة لمركز ومدينة قويسنا. 

وقرر محافظ المنوفية صرف مبلغ 20 ألف جنيه لكل حالة ، ومؤكداً على تسخير كل امكانيات المحافظة لخدمة المصابين ، رافقه نائبه محمد موسى واللواء علاء رشاد السكرتير العام للمحافظة ، والدكتور عادل مبارك رئيس جامعة المنوفية ، وكان فى إستقباله الدكتور أحمد الصاوى المدير التنفيذى لمستشفيات الجامعة ، والدكتور أحمد القرش مدير عام المستشفيات الجامعية والدكتور سمير كرم مدير مديرية الشباب والرياضة وعدد من أعضاء مجلس النواب عن دائرة كفر الشيخ .

حيث إطمئن المحافظ على الحالة الصحية للمصابين ، وأضاف أنه سيتابع بنفسه حالة المصابين ، وشدد على سرعة تقديم الإسعافات الأولية للمصابين بالاضافة الى إجراء الجراحات العاجلة اللازمة للحالات التى تحتاج الى تدخل جراحى ، مؤكداً على تقديم كافة أوجه الدعم لكل الحالات وتوفير الإمكانيات المطلوبة لهم ، ومشدداً على ضرورة المتابعة الدورية والمستمرة لهم على مدار الساعة .

يذكر أن الأتوبيس كان يستقله فريق كرة السرعة التابع لمركز شباب دسوق بمحافظة كفر الشيخ وخلال عودته من المشاركة ببطولة الكرة الخماسى بحى الأسمرات ، وقع الحادث والذى أصيب خلاله 11 فرداً بكسور وجروح أثر التصادم ، وعلى الفور تم إنتقال 8 سيارات إسعاف لنقل المصابين الى مستشفى بركة السبع لتقديم المساعدات الطبية العاجلة ، وتم تحويل الحالات الحرجة لمستشفى الجامعة لإجراء الجراحات اللازمة .

 


المنوفية

محافظ المنوفية

اسماء مصابى حادث فريق السرعة

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تصادم أتوبيس فريق كرة السرقة

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قرية مطاى

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