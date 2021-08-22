مفاجأة.. الأمن يكشف: حريق محل إلكترونيات الموسكي مدبر بمعرفة مالكه

كتب: عبد الرحمن سيد

كشف رجال المباحث بمديرية أمن القاهر حقيقة نشوب حريق بأحد محال الإلكترونيات بمنطقة الموسكى، وتم ضبط مرتكب الواقعة وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة المختصة التحقيقات.

وفى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية، لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة الموسكى بمديرية أمن القاهرة، بنشوب حريق بمحل إلكترونيات كائن بدائرة القسم، على الفور انتقلت قوات الإدارة العامة للحماية المدنية لمحل البلاغ، وتمكنت من السيطرة على الحريق وتبين أن المحل ملك شخص مقيم بمحافظة المنوفية، ونتج عن الحريق احتراق محتويات المحل من رسيفرات وأجهزة إلكترونية، وبسؤال مالك المحل لم يتهم أو يشتبه فى أحد بارتكاب الواقعة ورجح نشوب الحريق إثر ماس كهربائى.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن التوصل إلى وجود شبهة جنائية بالحريق، وأن وراء ارتكاب الواقعة مالك المحل، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وأقر بأنه نظراً لمروره بضائقة مالية وتعثره فى سداد مديونياته إختمر فى ذهنه فكرة إضرام النيران بالمحل ملكه لكسب تعاطف الدائنين، وتنازلهم عن مستحقاتهم المالية، وتوجه للمحل ملكه وقام بإضرام النيران بإحدى علب الكرتون بالمحل وانصرف عقب ذلك، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.