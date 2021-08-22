لجنة الأمن والدفاع البرلمانية بالعراق تدعو لعملية عسكرية لاقتلاع معاقل الإرهاب

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أكدت لجنة الأمن والدفاع البرلمانية العراقية، أن أحداث الطارمية شمالي بغداد الأخيرة دليل على تنامي الإرهاب، داعية إلى الشروع بعملية عسكرية كبرى لاقتلاع معاقل الإرهاب.

وذكرت اللجنة - في بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) الإخبارية - أن "ما حدث في الطارمية من عمليات استباقية للواء 12 حشد شعبي وما تعرض له في مناطق (الثائر وغزيله وتل طاسة)، وآخرها استهداف اللواء بأعمال انتحارية عدوانية مباشرة، دليل على تنامي الإرهاب وحواضنه في هذه المنطقة والتي تتطلب جهدا أمنيا وعسكريا منسقا على أعلى المستويات تشترك فيه القوات العسكرية والأمنية بمختلف مسمياتها وبتعاون وتنسيق استخباري يشارك فيه أهالي الطارمية المتضررين من تمدد الإرهاب في مناطقهم".

ودعت اللجنة إلى عدم التردد في اتخاذ القرارات الشجاعة والجريئة للقيام بهذه الفعاليات لاقتلاع معاقل الإرهاب وطمأنة أهالي الطارمية من أن الهدف الأساسي لهذه العمليات هو الإرهاب بعينه ومنابعه وحواضنه وملاذاته وداعميه والمتسترين عليه للوصول إلى طارمية آمنة ومستقرة من خلال دعمهم للقوات الأمنية لتحقيق أهدافها.

جدير بالذكر أن 4 عناصر من اللواء 12 بالحشد الشعبي قد قتلوا، في وقت سابق، فيما أصيب 6 آخرين على أيدي تنظيم داعش الإرهابي في الطارمية شمالي بغداد.