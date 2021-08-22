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قتلوه أمام محل أكل عيشه.. تفاصيل مصرع شاب على يد 3 في بنها (فيديو وصور)

الأحد، 22 أغسطس 2021 07:12 م
قتلوه أمام محل أكل عيشه.. تفاصيل مصرع شاب على يد 3 في بنها (فيديو وصور) منزل الشاب المجني عليه
القليوبية إبراهيم سالم

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قدم "تليفزيون اليوم السابع"، بثا مباشرا عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي، من موقع قيام 3 متهمين بالتعدي بالضرب على صاحب محل بقالة بقرية بطا دائرة مركز شرطة بنها بمحافظة القليوبية، حتي سقط غريقا في دمائه، وفر المتهمون هاربين من موقع الجريمة، حتي تمكن رجال المباحث بالقليوبية من ضبط المتهمين.

وتمكنت الأجهزة الأمنية بالقليوبية، من ضبط المتهمين بضرب صاحب محل بقالة بمنطقة قرية بطا دائرة مركز شرطة بنها، وإصابة نجل عمه، لخلافات المصاهرة بين المتهمين والمجنى عليه، وأسفر الاعتداء عن مصرع صاحب المحل نتيجة إصابته بكسر بالجمجمة واضطراب بدرجة الوعى، وتحرر محضر بالواقعة، وإحالتهم للنيابة التى صرحت بدفن جثة المجنى عليه، وحبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات، واستعجال تحريات المباحث حول الواقعة.

وكانت قد شهدت منطقة بطا بدائرة مركز شرطة بنها بمحافظة القليوبية، واقعة سطو حيث قام 3 ملثمين باقتحام محل بقالة وانهالوا على صاحبة بالشوم والعصى، وعلى ابن عمه الذى يعمل مدرسا، حتى هشموا رأسه ولفظ أنفاسه ولقى مصرعه فى الحال، وفروا هاربين، وتم نقل الجثة لمستشفى بنها العام، وتحرر محضر بالواقعة، وطلبت النيابة ضبط وإحضار المتهمين.

تلقى اللواء محسن شعبان مدير أمن القليوبية، إخطارا من مأمور مركز شرطة بنها، يفيد قيام مجهولين بقتل صاحب محل بقالة بالشوم فى محل ببنها بقرية بطا بدائرة المركز.

وانتقلت الأجهزة الأمنية، وبالمعاينة والفحص تبين أن المتوفى يدعى " أ س ع إ"، 19 سنة، صاحب محل بقالة، وأن وراء ارتكاب الواقعة 3 أشخاص وهم "غ ع ع"، 48 سنى، عامل، و"ه ع ع"، 24 سنة، عامل، و"ع ع ع"، 60 سنة، صاحب معرض دراجات نارية، وجميعهم مقيمين قرية بطا دائرة المركز.

واقتحم المتهمون محل البقالة الذى يقف فيه وانهالوا عليه ضربا بالشوم والعصى، وسقط على الأرض غارقا فى دمائه وفروا هاربين، ولقى مصرعه فى الحال إثر إصابته الواردة بالتقرير الطبى، وذلك لوجود خلافات مسبقة بينهم بسبب المصاهرة، وتم نقله إلى المستشفى وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

 


مقتل شاب

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