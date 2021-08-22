طقس الخليح.. فرص لسقوط أمطار فى السعودية وصحو فى الإمارات وحار فى الكويت

السعودية:
الإمارات:
ويتوقع المركز الوطني للأرصاد الجوية الإماراتى أن يكون الطقس اليوم الأحد صحوا إلى غائم جزئيا ومغبرا أحيانا نهارا، وتظهر السحب المنخفضة على الساحل الشرقي صباحا، مع احتمال تكون بعض السحب الركامية شرقا بعد الظهر، يصبح رطبا ليلا وصباح الإثنين مع احتمال تشكل الضباب الخفيف على بعض المناطق الساحلية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا مثيرة للغبار نهارا وستكون جنوبية شرقية – شمالية غربية وشمالية شرقية / 15 – 25 تصل إلى 40 كم/س.
ولفت المركز في نشرته اليومية إلى أن الموج في الخليج العربي سيكون خفيفا، فيما يحدث المد الأول عند الساعة 14:15 والثاني عند الساعة 00:45 والجزر الأول عند الساعة 18:34 والثاني عند الساعة 07:57 .
ونوه إلى أن الموج في بحر عمان سيكون خفيفا أيضا، فيما يحدث المد الأول عند الساعة 10:05 والثاني عند الساعة 21:35 والجزر الأول عند الساعة 16:07 والثاني عند الساعة 04:05 .
الكويت:
وفى الكويت يكون الطقس حار و رطب نسبيا والرياح متقلبة الإتجاه إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة 10 - 35 كم/ساعة .
وفى المساء مائل للحرارة و رطب خاصة على المناطق الساحلية والرياح جنوبية شرقية إلى متقلبة الإتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة 08 - 30 كم/ساعة مع فرصة لتكون الضباب الخفيف على بعض المناطق .
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