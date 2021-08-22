طقس الخليح.. فرص لسقوط أمطار فى السعودية وصحو فى الإمارات وحار فى الكويت

كتب : أحمد علوى

تباينت توقعات مراكز الأرصاد في دول الخليج للطقس المتوقع اليوم حيث تتهيأ الفرصة لسقوط أمطار في المملكة العربية السعودية، و يكون الطقس بالإمارات صحو، وحار فى الكويت. السعودية: توقع المركز الوطنى للأرصاد الجوية السعودى أن تتهيأ الفرصة اليوم الأحد لهطول امطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على مرتفعات مناطق جازان، عسير، الباحة تمتد إلى مرتفعات مكة المكرمة .

الإمارات:

ويتوقع المركز الوطني للأرصاد الجوية الإماراتى أن يكون الطقس اليوم الأحد صحوا إلى غائم جزئيا ومغبرا أحيانا نهارا، وتظهر السحب المنخفضة على الساحل الشرقي صباحا، مع احتمال تكون بعض السحب الركامية شرقا بعد الظهر، يصبح رطبا ليلا وصباح الإثنين مع احتمال تشكل الضباب الخفيف على بعض المناطق الساحلية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا مثيرة للغبار نهارا وستكون جنوبية شرقية – شمالية غربية وشمالية شرقية / 15 – 25 تصل إلى 40 كم/س.

ولفت المركز في نشرته اليومية إلى أن الموج في الخليج العربي سيكون خفيفا، فيما يحدث المد الأول عند الساعة 14:15 والثاني عند الساعة 00:45 والجزر الأول عند الساعة 18:34 والثاني عند الساعة 07:57 .

ونوه إلى أن الموج في بحر عمان سيكون خفيفا أيضا، فيما يحدث المد الأول عند الساعة 10:05 والثاني عند الساعة 21:35 والجزر الأول عند الساعة 16:07 والثاني عند الساعة 04:05 .

الكويت:

وفى الكويت يكون الطقس حار و رطب نسبيا والرياح متقلبة الإتجاه إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة 10 - 35 كم/ساعة .

وفى المساء مائل للحرارة و رطب خاصة على المناطق الساحلية والرياح جنوبية شرقية إلى متقلبة الإتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة 08 - 30 كم/ساعة مع فرصة لتكون الضباب الخفيف على بعض المناطق .