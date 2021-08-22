تفاصيل تورط شخص فى الاستيلاء على أموال المواطنين بحجة توفير فرص عمل بالجيزة

كتب أحمد الجعفرى

كشف تحقيقات النيابة العامة بشمال الجيزة تفاصيل تورط شخص بالنصب على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بحجة توفير فرص عمل لهم، حيث تبين أن المتهم أقنع ضحاياه بقدرته على توفير فرص عمل لهم كأفراد ومشرفى أمن إدارى بعدد من الشركات والمؤسسات مقابل مرتبات مجزية.

وتابعت التحقيقات، أن المتهم أعلن عن نشاطه عبر موقع التواصل الاجتماعى وغيرها عبر الانترنت، مما مكنه من الاستيلاء على أموال عدد كبير من الضحايا، بحجة أنها رسوم إدارية مقابل استمارة طلب التوظيف وخطابات الترشيح للمؤسسة التى ترغب فى عمالة.

وأضافت التحقيقات، أن المتهم بعد الاستيلاء على أموال المواطنين، يزعم سقوطهم فى اختبارات القبول للوظائف المرشحين لها، من قبل المسئولين عن تلك الجهات.

واستمعت جهات التحقيق لأقوال عدد من ضحايا المتهم، وأكدوا قيام المتهم بالنصب عليهم والاستيلاء على مبالغ مالية بذات الأسلوب المشار إليه.

تم استهداف المتهم بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الجيزة وتم ضبطه حال تواجده بمقر الشركة المشار إليها، وعثر بحوزته على (كارينه مزور بالكامل منتحلاً صفة مدير علاقات عامة بشركة أمن وحراسة "خلافاً للحقيقة" - عدد من طلبات التوظيف مدون بها أسماء ضحاياه – خطابات ترشيح لعدد من الشركات والقرى السياحية والمراكز التجارية - مجموعة من المستندات الشخصية الخاصة بضحاياه.