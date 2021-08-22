اليوم السابع
Ads
الأحد، 22 أغسطس 2021 12:26 م
أكرم القصاص
الرئيسية حوادث

تحرير 9 آلاف مخالفة عدم ارتداء الكمامة والالتزام بالإجراءات الاحترازية

الأحد، 22 أغسطس 2021 11:26 ص
تحرير 9 آلاف مخالفة عدم ارتداء الكمامة والالتزام بالإجراءات الاحترازية ملاحقة غير الملتزمين بالإجراءات الاحترازية
كتب محمود عبد الراضي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

نجحت أجهزة الأمن فى تحرير محاضر لـ (9610) أشخاص لعدم ارتدائهم الكمامات الواقية، وتم التصالح وسداد الغرامة المقررة لعدد (9566) شخصا، واتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة حيال (44) شخص لم يسددوا الغرامة المقررة، وتحرير (802) مخالفة للمحلات التى لم تلتزم بقرار الغلق، وضبط (219) قضية فى مجال منع تداول الأرجيلة.. بإجمالى مضبوطات (1309) أرجيلة.

 

 

جاء ذلك فى إطار حرص الشرطة على سلامة المواطنين، وتنفيذًا للإجراءات الاحترازية التى تتخذها أجهزة الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا للحفاظ على الصحة العامة، ومواجهة تداعيات انتشار الفيروس، وفى ضوء صدور قرار مجلس الوزراء بشأن اتخاذ التدابير الاحترازية والوقائية لحماية المواطنين، والحد من انتشار فيروس "كورونا" والمتضمن تنظيم مواعيد فتح وغلق المحال العامة، وإلزام جميع سائقى وسائل النقل الجماعى بارتداء الكمامات الواقية.

 

 


الكمامة

كورونا

كورونا نيوز

حوادث

شيشة

مقاهي

اخبار الداخلية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

كمامة وتباعد اجتماعى.. طلاب الثانوية يؤدون اختبارات القدرات بإعلام القاهرة

السبت، 14 أغسطس 2021 11:44 ص

تحرير محاضر لـ8946 شخصا لعدم ارتدائهم الكمامات الواقية خلال 24 ساعة

السبت، 14 أغسطس 2021 11:34 ص

صنع بأيدي مصرية..الروبوت شمس تتحدث في "مصر تستطيع" وتطلب ارتداء الكمامة

الجمعة، 13 أغسطس 2021 08:39 م

عودة الدراسة بالكمامة ومتابعة الإجراءات الاحترازية فى كاريكاتير كويتى

الجمعة، 13 أغسطس 2021 08:00 م

تحرير 21 محضر عدم ارتداء كمامة ومصادرة شيش ورفع 579 حالة إشغال بالبحيرة..صور

الجمعة، 13 أغسطس 2021 03:42 م

كيف يؤثر عدم غسل الكمامة القماش على صحتك؟

الخميس، 12 أغسطس 2021 03:00 م



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة