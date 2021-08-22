اليوم السابع
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انطلاق ثالث فعاليات تدريبات "مودة" للحفاظ على كيان الأسرة بجامعة دمنهور

الأحد، 22 أغسطس 2021 03:52 م
انطلاق ثالث فعاليات تدريبات "مودة" للحفاظ على كيان الأسرة بجامعة دمنهور إطلاق مشروع "مودة" للحفاظ على كيان الأسرة بجامعة دمنهور
كتب مدحت وهبة

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أعلنت وزارة التضامن الاجتماعى، انطلاق ثالث فعاليات خطة التعميم الخاصة بتنفيذ تدريبات المشروع القومى للحفاظ على كيان الأسرة المصرية التابع لوزارة التضامن الاجتماعي" مودة " داخل جامعة دمنهور بحضور رئيس جامعة دمنهور الدكتور عبيد صالح. 

 

وقالت الدكتورة رندا فارس مديرة المشروع القومى للحفاظ على كيان الأسرة المصرية "مودة" أن هذه الورشة هى استكمال لبرامج إعداد أعضاء هيئة التدريس بالجامعات المصرية فى إطار خطة تعميم المحتوى التدريبى لمشروع "مودة" على مستوى الجامعات المصرية.

 

ويستهدف التدريب إعداد كوادر من أعضاء هيئة التدريس بالجامعة استعدادًا لتنفيذ تدريبات مودة خلال الفصل الدراسى الأول لعام 2021/2022.

 

وحاضر خلال الورشة الدكتور محمد فوزى مدرب بمشروع مودة، استعرض فيها الجوانب والأبعاد الاجتماعية والنفسية والشرعية فى العلاقات الأسرية والمقومات اللازمة لنجاح الحياة الأسرية ومعايير اختيار شريك الحياة وكيفية التعامل مع المشكلات الزوجية.

 

ومن المنظور الصحى، حاضرت د. تهانى حسن محمد مدرس بقسم تمريض أمراض النساء والتوليد بكلية التمريض بجامعة دمنهور، حيث تناولت الجوانب الصحية وأهمية الوعى الصحى فى الحفاظ على العلاقات الأسرية.

 

والجدير بالذكر أن جامعة دمنهور هى تاسع جامعة يتم تضمينها فى البرنامج وأول جامعة فى استكمال خطة تعميم المحتوى التدريبى فى الجامعات المصرية.

 


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