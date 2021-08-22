تعهد موتيجى بذلك خلال زيارة مفاجئة لبغداد، هي الأولى منذ أغسطس 2006. حسبما قالت الخارجية اليابانية في بيان نقلته صحيفة (جابان تايمز) على موقعها الالكترونى.

وأفاد البيان بأن المساعدة المالية سوف تُخصص لتوسيع إحدى مصافي التكرير العراقية الرئيسية فى محافظة البصرة بجنوب العراق، في إطار جهود إعادة بناء الاقتصاد الوطنى.

وتابع أن الجانبين ناقشا - أيضا - القضايا الإقليمية، بما فى ذلك الأزمة في أفغانستان، فضلا عن سبل توسيع العلاقات التجارية بين اليابان والعراق.

كما أجرى "موتيجى" محادثات منفصلة في بغداد مع الرئيس العراقي برهام صالح ورئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، حيث جرى الاتفاق على تكثيف التعاون من أجل ضمان السلام والاستقرار في الشرق الأوسط.

ولم تعلن وزارة الخارجية عن زيارة موتيجي للعراق - التي جاءت في إطار جولته في الشرق الأوسط - لأسباب تتعلق بالسلامة.

وفى سياق متصل، ذكرت الخارجية اليابانية أن موعداً تحدد لعقد اجتماع فى وقت لاحق اليوم بين موتيجى والرئيس الإيرانى الجديد إبراهيم رئيسى فى طهران، لمناقشة أخر التطورات في الملف النووى الإيرانى.

