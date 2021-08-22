اليوم السابع
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النيابة تطلب تقرير الصفة التشريحية لشاب ألقى بنفسه من أعلى كوبرى بمدينة نصر

الأحد، 22 أغسطس 2021 07:50 م
النيابة تطلب تقرير الصفة التشريحية لشاب ألقى بنفسه من أعلى كوبرى بمدينة نصر جثه_أرشيفية
كتب عبد الله محمود

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أمرت النيابة العامة، بدفن جثة شاب ألقى بنفسه من أعلى كوبرى في منطقة مدينة نصر، بسبب إصابته بحالة نفسية شديدة دفعته لارتكاب الواقعة، كما أمرت بسرعة إرسال تقرير الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة الحقيقى.

 

البداية كانت بتلقى ضباط مباحث قسم شرطة مدينة نصر، بلاغًا من الأهالي، يفيد بعثورهم على جثة لشاب بأحد الشوارع بمدينة نصر، وبالانتقال والفحص عثر على جثة شاب فى منتصف العقد الثالث من العمر، مصابا بكدمات وكسور بجميع أنحاء الجسم، وبتفريغ كاميرات المراقبة وسؤال الشهود تبين قيام المتوفى بالقفز من أعلى الكوبرى.

 

 تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي أمرت بدفن جثة الشاب، وارسال تقرير الصفة التشريحية.


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مدينة نصر

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