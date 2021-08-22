اليوم السابع
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النيابة تطلب تحريات المباحث حول ضبط مصنع لبيع بطاريات مجهولة المصدر بالمرج

الأحد، 22 أغسطس 2021 08:00 م
النيابة تطلب تحريات المباحث حول ضبط مصنع لبيع بطاريات مجهولة المصدر بالمرج محكمة-أرشيفية
كتب كريم صبحى - أحمد حسنى

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طلبت نيابة المرج، تحريات المباحث حول ضبط مصنع لتجميع البطاريات بدون ترخيص في منطقة المرج، وبداخله عدد كبير من بطاريات السيارات المستهلكة لإعادة تدويرها.

وفى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية، لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الغش التجارى، تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، من ضبط مسئول مصنع لتجميع وتصنيع بطاريات السيارات والدراجات النارية- كائن بدائرة قسم شرطة المرج، لإدارته المصنع "بدون ترخيص" وقيامه بتجميع البطاريات المُستهلكة الخاصة بالسيارات والدراجات النارية وإعادة تدويرها وتجهيزها ، مُستخدماً خامات رديئة ومجهولة المصدر ووضع علامات تجارية لماركات عالمية "مُقلدة" ، بقصد طرحها بالأسواق غشاً بذلك جمهور المستهلكين لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وعُثر بداخل المصنع على (طن ماء نار مكرر- 560  قطعه لوح رصاص خاص بالبطاريات- 570 كيلو رصاص- 400  بطارية سيارة "مستهلكة"- 500 بطارية معده للبيع "جميعها مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها"- خط إنتاج كامل- 5 أسطوانات أكسجين-3000 ملصق مدون عليه "صنع بدولة أجنبية").

وبمواجهته اعترف بإدارته للمصنع بدون ترخيص ، وحيازته للمضبوطات بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

 

 


بطاريات بدون ترخيص

نيابة المرج

سلع غير مرخصة

اخبار الحوادث

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