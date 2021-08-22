اليوم السابع
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النيابة تأمر بحجز متهم بضرب مُسن وابنته داخل عقار فى عين شمس

الأحد، 22 أغسطس 2021 09:55 م
النيابة تأمر بحجز متهم بضرب مُسن وابنته داخل عقار فى عين شمس المستشار حمادة الصاوي النائب العام-
كتب إبراهيم قاسم - أمنية الموجى

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أمرت "النيابة العامة" بحجز متهم بضرب مسن وابنته (بمنطقة عين شمس) لحين استكمال استجوابه.

وكانت "وحدة الرصد والتحليل بإدارة البيان بمكتب النائب العام" قد رصدت تداول مقطع مصور بمواقع التواصل الاجتماعي ظهر فيه المتهم يضرب المسن وابنته داخل عقار أشير أنه (بمنطقة عين شمس) بالقاهرة، وسط مطالبات من العامة بملاحقته؛ فأخطرت الإدارة النيابة المعنية بالواقعة، والتي كلفت الشرطة بالتحري عن أطرافها، فأسفرت عن تحديد هوية المجني عليهما والمتهم ومحل الواقعة وشاهدة عليها.

توصلت التحقيقات إلى اتفاق ابنتي المتهم والمجني عليها على الهروب من مسكنيهما إلى (محافظة الإسكندرية)، إذ توجهتا إلى حارسة العقار محل الواقعة وطلبتا المكوث لديها وإقراضهما أموالًا، وسمعتهما الحارسة تتفقان على الهروب إلى (الإسكندرية) فأخبرت والديهما بذلك، فحضرا وآنذاك تعدى المتهم على المجني عليها ووالدها كما تدوول المقطع المصور. وقد أقر المتهم في التحقيقات بتعديه على المجني عليهما لغضبه من تحريض ابنة المجني عليها ابنته على ترك المنزل والخروج منه في أوقات متأخرة، موضحًا أن المجني عليهما تعديا عليه بالسب فضربهما، وتستكمل "النيابة العامة" التحقيقات.


النائب العام

حبس المتهم بضرب

ضرب فتاة ووالدها بعين شمس

فيديو اعتداء على مسن وابنته

عين شمس

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