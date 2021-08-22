اليوم السابع
Ads
الأحد، 22 أغسطس 2021 04:49 م
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

المفتى: مصر تقوم على الثقافة المجتمعية والمشكلة تكمن فى التأويلات الفاسدة

الأحد، 22 أغسطس 2021 04:18 م
المفتى: مصر تقوم على الثقافة المجتمعية والمشكلة تكمن فى التأويلات الفاسدة الدكتور شوقى علام مفتى الجمهورية
كتب محمد صبحى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أكد الدكتور شوقى علام مفتى الجمهورية، على ضرورة أن يكون المفتي محاطا بالمختصين في السياسة والاقتصاد والاجتماع، لتصبح الفتوى دقيقة قائمة على أرض الواقع، لافتا إلى ضرورة إشاعة ونشر ثقافة التعايش والتي اتبعها رسول الله في العديد من المواقف.
 
 
وأوضح مفتى الجمهورية خلال كلمة له باللقاء المفتوح الذى تنظمه جامعة القاهرة ضمن فعاليات معسكر  القادة: إننا في تجربتنا المصرية وجدنا أن التعايش هو ركيزة أساسية من ركائز النفس، حيث أن المستوى الثاني يتمثل في ثقافة التعايش المتواجدة في مصر تقوم على الثقافة المجتمعية، مؤكدا ان المشكلة تكمن في جملة التأويلات الفاسدة التي دخل فيها أصحاب الفقه والفكر الغريب عن البيئة التي نعيش فيها، وبالتالي جعلوا الإنسان عبارة عن آليه منقادة لأفكار واعتقادات غريبة، وتم إطلاق التأسلم السياسي والذي يستخدم الدين للوصول إلى السلطة.
 
 
 

مفتى الجمهورية

جامعة القاهرة

محمد الخشت

التأسلم السياسى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة