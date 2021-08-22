اليوم السابع
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المعمل الجنائى: ماس كهربائى نتيجة زيادة الأحمال سبب حريق شقة فى عين شمس

الأحد، 22 أغسطس 2021 07:52 م
المعمل الجنائى: ماس كهربائى نتيجة زيادة الأحمال سبب حريق شقة فى عين شمس حريق_أرشيفية
كتب عبد الله محمود

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كشف تقرير المعمل الجنائي المبدئى، حول واقعة نشوب حريق داخل شقة سكنية في منطقة عين شمس، أن سبب اندلاع النيران هو ماس كهربائي، بسبب زيادة الأحمال، وأنه لا توجد شبهة جنائية حول الواقعة.  

 

كانت نيابة عين شمس أمرت بانتداب المعمل الجنائي لمعاينة حريق نشب داخل شقة سكنية في منطقة عين شمس، وذلك لبيان الخسائر الناجمة عن الحريق، وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.

 

كانت قوات الحماية المدنية بالقاهرة، تمكنت من السيطرة على النيران التي اندلعت داخل شقة سكنية في عين شمس بالطابق الأخير في أحد العقارات، والذى لم يسفر عن أي إصابات.

 

البداية كانت بتلقى غرفة عمليات شرطة النجدة بالقاهرة، بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل شقة سكنية بالطابق الأخير بأحد العقارات بدائرة قسم شرطة عين شمس، وعلى الفور دفعت الحماية المدنية بالجيزة بـ 3 سيارات إطفاء لمكان الحريق، وتم فرض كردون أمنى بمحيط الحريق لمحاصرة النيران ومنع خطر امتدادها لباقى المجاورات وتم عملية إخماد الحريق.

 

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حول الواقعة، وتحرر المحضر اللازم بالوقاعة، واخطرت النيابة العامة، التي باشرت التحقيق.


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شبه جنائية

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عين شمس

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