القبض على بائع يتلاعب فى الميزان أثناء البيع بسوهاج

كتب محمود عبد الراضي - أحمد عبد الهادي

كشفت أجهزة الأمن ملابسات تداول مقطع فيديو على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" تضمن قيام أحد الباعة الجائلين بالتلاعب فى الميزان أثناء عملية البيع للمواطنين.

جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات تداول مقطع فيديو على إحدى صفحات موقع التواصل الإجتماعى (فيس بوك) متضمناً قيام أحد الباعة الجائلين بالتلاعب فى الميزان أثناء عملية البيع للمواطنين بوضع وحدة ميزان مع البضاعة المشتراه دون دراية المشترى.

عقب تقنين الإجراءات أمكن تحديد وضبط الشخص الذى يظهر بمقطع الفيديو المشار إليه ، وتبين أنه (بائع خضروات بإحدى الأسواق الكائنة بدائرة قسم أول سوهاج، له معلومات جنائية ومطلوب التنفيذ عليه فى عدة قضايا ، ومقيم بدائرة مركز شرطة سوهاج).. وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة فتم إتخاذ الإجراءات القانونية.