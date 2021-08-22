اليوم السابع
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الرى: مشروع تأهيل الترع يشمل 8915 كيلومتر حتى الآن

الأحد، 22 أغسطس 2021 11:58 ص
الرى: مشروع تأهيل الترع يشمل 8915 كيلومتر حتى الآن تبطين الترع
كتبت أسماء نصار

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ووجهت وزارة الرى بمواصلة العمل بالمشروع القومى لتأهيل الترع بأعلى معدلات للتنفيذ مع مراعاة كافة الاشتراطات والمعايير الفنية، مع مواصلة أعمال الرقابة والإشراف من خلال مهندسي الوزارة ولجان التفتيش من الوزارة والكوادر العلمية بالجامعات المصرية بالمحافظات.
 
وأكدت الوزارة أن الهدف من المشروعات القومية الجارى تنفيذها حالياً في مجال المياه هو تحقيق الإستغلال الأمثل للموارد المائية والحفاظ عليها وتحسين الوضع الاقتصادي والاجتماعى لكافة المزارعين.
 
وأضافت أن أعمال تأهيل الترع أحدثت تحسن كبير في عملية إدارة وتوزيع المياه، ووصول المياه لنهايات الترع بسهولة، وحصول المزارعين على حصتهم من المياه فى الوقت المناسب، بالإضافة لما يحققه المشروع القومى لتأهيل الترع من مكاسب كبيرة سواء على المستوى البيئى أو الاجتماعي أو الاقتصادي. 
 
جدير بالذكر أنه تم الإنتهاء من تأهيل ترع بأطوال تصل الى 2297 كيلومتر بمختلف محافظات الجمهورية ، وجارى العمل فى تنفيذ 6194 كيلومتر أخرى ، وتم تدبير إعتمادات مالية لتأهيل ترع بأطوال تصل الي 424 كيلومتر تمهيداً لطرحها على المقاولين ، ليصل بذلك إجمالى أطوال الترع التى شملها المشروع 8915 كيلومتر.
 
 

وزير الرى

تبطين الترع

تأهيل الترع

الرى

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