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التعليم العالى: مصر أنتجت أكثر من 31 ألف بحثا دوليا خلال 2020

الأحد، 22 أغسطس 2021 01:10 ص
التعليم العالى: مصر أنتجت أكثر من 31 ألف بحثا دوليا خلال 2020 جامعة القاهرة
إبراهيم حسان

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قال الدكتور عادل عبد الغفار المتحدث باسم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إن مصر أنتجت 31 ألف و647 بحثا من البحوث العلمية المنشورة دوليا في العام الماضى، مشيرا إلى احتلال مصر المركز الأول بالشرق الأوسط وأفريقيا بمجال البحث العلمي.

أضاف عبد الغفار، في مداخلة هاتفية لبرنامج "المواجهة" مع الإعلامية ريهام السهلى، ويذاع على قناة إكسترا نيوز، أن اهتمام الدولة المصرية بالبحث العلمي بات في تزايد مستمر خلال هذه الفترة، ووصلت مصر إلى 100% من البحوث العلمية مقارنة بعام 2014، متابعا: "مصر تخطت جنوب أفريقيا التى كانت المنافس الأول لمصر في مجال البحث العلمي وكانت تحتل المركز الأول دائما، ولكن العام الماضى بلغت أعداد المنشورات الجنوب إفريقية 30970 بحثًا، لتحتل مصر المرتبة الأولى أفريقيا".

وأوضح المتحدث باسم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن جودة النشر العلمي المصرية وصلت إلى نسبة 27%. وهذه النسبة أعلى من المتوسط العالمي.


الدكتور عادل عبد الغفار

وزارة التعليم العالي

البحث العلمي

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