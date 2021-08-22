اليوم السابع
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إحالة مسئولى النظافة والإشغالات بشرق مدينة نصر للتحقيق لتقاعسهما عن العمل

الأحد، 22 أغسطس 2021 09:51 ص
إحالة مسئولى النظافة والإشغالات بشرق مدينة نصر للتحقيق لتقاعسهما عن العمل اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة
كتب ـ سيد الخلفاوى

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قرر اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة إيقاف مدير فرع هيئة النظافة، ومدير الإشغالات بحى شرق مدينة نصرعن العمل وإحالتهما للتحقيق، لتقاعسهما فى أداء الأعمال المنوطة بهما وسوء حالة النظافة وتواجد الإشغالات بالحى .

جاء ذلك خلال جولة مفاجأة لمحافظ القاهرة بحى شرق مدينة نصر لمتابعة سير العمل به .
 
ووجه محافظ القاهرة بمد مواعيد متعهدى النظافة للعمل على مدار اليوم وفسخ عقد أى متعهد مقصر على الفور وتفعيل وحدات الرصد البيئى بالمحافظة وعمل ورديات لهم على مدار 24 ساعة .
 
وحذر محافظ القاهرة من أن ظهور أى شكاوي خاصة بالنظافة بأى حي سيحاسب عنها المسئول عن ذلك، مشددًا على أنه سيتم استبعاد المقصرين على الفور .
 
وأكد محافظ القاهرة على أن رئيس الحى مسئول رئيسى عن أعمال النظافة فى منطقته، وأن نجاح منظومة النظافة يكمن فى قيام الأحياء بعملها، مطالبًا رؤساء الأحياء بالتواجد اليومى بالشارع لإحداث تغيير فى مستوى النظافة يلمسه المواطن الذى يعد رضاه عن النظافة هو الهدف الرئيسي للمنظومة الجديدة .
 
 

القاهرة

النظافة

الاشغالات

اخبار القاهرة

مدبنة نصر

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