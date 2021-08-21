قاتل شخصين في الدقهلية يعترف: تخلصت منهما بسبب خلافات حول تجارة المخدرات

كتب محمود عبد الراضي

اعترف متهم بقتل شخصين في الدقهلية، بسبب خلافات بينهم حول نشاطهم الإجرامي في مجال تجارة المخدرات، وذلك بعد القبض على المتهم، بعد وقوع الجريمة البشعة.

تلقى مركز شرطة ميت غمر بمديرية أمن الدقهلية بلاغا بالعثور على جثتين (لشخصين "لهما معلومات جنائية" - مقيمان بإحدى القرى بدائرة المركز) داخل أرض زراعية ملك أحد الأشخاص وبهما إصابة أعيرة نارية بالرأس.

تم تشكيل فريق بحث جنائى برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الدقهلية ، أسفرت جهوده عن أن وراء إرتكاب الواقعة (أحد الأشخاص - مقيم بذات القرية) لوجود خلاف بينهم حول نشاطهم الإجرامى فـى مجال ترويج المواد المخدرة.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه وأمكن ضبطه ، وبحوزته (3 بنادق آلية – بندقية خرطوش – عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة) ، وبمواجهته إعترف بإرتكابه الواقعة بإستخدام أحد الأسلحة المضبوطة.