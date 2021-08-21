ضبط المتهمين بقتل طالب بالقليوبية بسبب المصاهرة

كتب محمود عبد الراضي

نجحت أجهزة الأمن، في ضبط مرتكبى واقعة مقتل أحد الأشخاص بالقليوبية إثر التعدى عليه بالضرب لخلافات بينهم.

جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة الأمن، لكشف ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة بنها بمديرية أمن القليوبية من إحدى المستشفيات بوفاة (طالب – مقيم بدائرة المركز) إثر إصابته بكسر فى عظام الجمجمة.

بالإنتقال والفحص وسؤال ابن عمومة المتوفى (مدرس- مقيم بذات الناحية) ومصاب بجروح قطعية وكدمات متفرقة، قرر أنه حال تواجده رفقة المتوفى أمام محله حضرت سيارة يستقلها 3 أشخاص (عاملان – صاحب معرض دراجات نارية - مقيمين بدائرة المركز)، وقاموا بالتعدى عليه بواسطة عصا خشبية، محدثين إصابته وإصابة المتوفى التى أودت بحياته، لخلافات بينهم بسبب المصاهرة، وبسؤال شقيق المتوفى (موظف بإحدى الشركات – مقيم بذات الناحية) أيد ذلك واتهم المذكورين بإرتكاب الواقعة.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهمين المذكورين، وكذا الآداة المستخدمة فى الواقعة، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكابهم الواقعة فتم إتخاذ الإجراءات القانونية.