تعرف على أسباب ارتفاع الصادرات المصرية فى الأشهر الـ5 الأولى من عام 2021

كتب مدحت عادل

رصدت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ، ارتفاع الصادرات المصرية خلال الشهور الخمس الأولى من العام الجارى 2021، حيث بلغت 15.5 مليار دولار مقابل 11.9 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2020 بنسبة ارتفاع بلغت 30.1%.

ويعرض "اليوم السابع" بالإنفوجراف تطور ارتفاع الصادرات المصرية خلال الشهور الخمس وفقا لما يلي:

- حلت إيطاليا على رأس قائمة أعلى عشر دول استيراداً من مصر بقيمة 948.1 مليون دولار.

- جاءت الولايات المتحدة الأمريكية في المركز الثاني بقيمة 881.5 مليون دولار

- سجلت المملكة العربية السعودية المركز الثالث بقيمة 876.4 مليون دولار

- وجاءت الهند في المركز الرابع بقيمة 831.4 مليون دولار

- وفي المركز الخامس جاءت تركيا بصادرات قيمتها 803.4 مليون دولار

- وجاءت اليونان بالمركز السادس بصادرات قيمتها 665.1 مليون دولار

- أما الصين فقد سجلت صادرات مصرية بقيمة 546.1 مليون دولار بالمركز السابع

- اسبانيا جاءت في المركز الثامن بقيمة 525.7 مليون دولار

- وفي المركز التاسع جاءت الإمارات بصادرات قيمتها 465.3 مليون دولار

- وأخيراً المملكة المتحدة بالمركز العاشر بقيمة 455.1 مليون دولار

- استحوذت الدول العشر على 45.2% من إجمالي قيمة الصادرات المصرية خلال الـ 5 أشهر الأولى من العام الجاري.

- احتلت منتجات البترول المرتبة الأولى بقائمة أهم عشر سلع صدرتها مصر خلال الـ 5 أشهر الأولى، حيث بلغت قيمة صادرات مصر منها 2.3 مليار دولار

- جاء في المرتبة الثانية البترول الخام 813.9 مليون دولار

- سجلت الفواكه الطازجة المركز الثالث بقيمة 775.6 مليون دولار

- حلت الملابس الجاهزة بالمركز الرابع بقيمة 720.9 مليون دولار

- سجلت صادرات الأسمدة قيمة 649.7 مليون دولار بالمركز الخامس

- وجاءت اللدائن بأشكالها الأولية بالمركز السادس بقيمة 600.9 مليون دولار

- صادرات العجائن والمحضرات الغذائية المتنوعة نحو 373.7 مليون دولار بالمركز السابع

- سجلت صادرات المنتجات المسطحة بالدرفلة من حديد أو صلب قيمة 204.2 مليون دولار بالمركز الثامن

- بلغت قيمة صادرات البطاطس نحو 183 مليون دولار بالمركز التاسع

- واخيراً صادرات السجاد والكليم بقيمة 180 مليون دولار

- ومثلت صادرات هذه السلع ما نسبته 44% من إجمالى قيمة الصادرات المصرية خلال الـ 5 أشهر الأولى من العام الجارى.