تأجيل محاكمة متهم بقتل مواطن لسرقة "توكتوك" في دار السلام لـ22 سبتمبر

كتب أحمد حسنى

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في التجمع الخامس، برئاسة المستشار محمد طه جابر، تأجيل محاكمة متهم بقتل مواطن لسرقة "توك توك" بمنطقة دار السلام، لجلسة 22 سبتمبرالمقبل.

صدر القرار برئاسة المستشار محمد طه جابر، وعضوية المستشارين جمال عبد العال السمري، ومحمد سامح عبد الخالق، ومصطفي أنور مؤمن، وأمانة سر صبحي عبد الحميد، ومحمد صابر.

وأسندت النيابة للمتهم تهمة قتل المجنى عليه عمداً من غير سبق إصرار أو ترصد، بأن طلب منه توصيله إلى وجهة قصده، واستدرجه إلى شقة سكنية شاغرة واهما إياه أن يعينه على نقل متاع، وما أن تمكن من إيقاعه انقض عليه مهدداً إياه بسلاح أبيض "مطواة " ومقيداً إياه بحبل، وخشيةً من افتضاح أمره قام بخنقه حتى لفظ أنفاسه الأخيرة، قاصداً من ذلك إزهاق روحه فأحدث به الإصابة الواردة بتقرير الطب الشرعى.

وقد كان قصد المتهم من ارتكاب جريمة القتل العمد سالفة الذكر ارتكاب جنحة السرقة، وهى أنه فى ذات المكان والزمان، سرق "التوكتوك" والهاتف المحمول الخاصين بالمجنى عليه، فبعد أن تأكد من وفاته استولى على المسروقات وفر هارباً.

واعترف المتهم أمام النيابة، أنه وعلى إثر تعرضه لضائقة مالية دبر سرقة دراجة بخارية، واختار المجنى عليه نظراً لصغر سنه وضألة جسده، وطلب منه توصيله للعقار محل الجريمة، وطلب منه الصعود لنقل بعض الأجهزة، وفور صعوده انقض عليه وطرحه أرضاً وقيده بحبل أعده مسبقاً، وفور استغاثة المجنى عليه، انقض عليه وكتم أنفاسه حتى فارق الحياة، واستولى على المسروقات وفر هارباً.