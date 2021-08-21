النيابة تأمر بضبط 3 ملثمين اقتحموا محل بقالة وقتلوا صاحبه وفروا في بنها

القليوبية إبراهيم سالم

شهدت منطقة بطا بدائرة مركز شرطة بنها بمحافظة القليوبية، واقعة سطو حيث قام 3 ملثمين باقتحام محل بقالة وانهالوا على صاحبة بالشوم والعصى، حتى هشموا رأسه ولفظ أنفاسه ولقى مصرعه فى الحال، وفروا هاربين، وتم نقل الجثة لمستشفى بنها العام، وتحرر محضر بالواقعة، وطلبت النيابة ضبط وإحضار المتهمين.

تلقى اللواء محسن شعبان مدير أمن القليوبية، إخطارا من مأمور مركز شرطة بنها، يفيد قيام مجهولين بقتل صاحب محل بقالة بالشوم فى محل ببنها بقرية بطا بدائرة المركز.

وانتقلت الأجهزة الأمنية، وبالمعاينة والفحص تبين أن المتوفى يدعى " أ س أ"، صاحب محل بقالة، وأن وراء ارتكاب الواقعة 3 أشخاص قاموا باقتحام محل البقالة الذى يقف فيه وانهالوا عليه ضربا بالشوم والعصى، وسقط على الأرض غارقا فى دماءه وفروا هاربين، ولقى مصرعه فى الحال، وتم نقله إلى المستشفى وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق فأمرت بضبط واحضار المتهمين.