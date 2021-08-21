المتهمون بسرقة الشقق السكنية فى "6 أكتوبر" يكشفون خطة تنفيذ جرائمهم

كتب أحمد الجعفرى

اعترف المتهمون بتشكيل عصابة لسرقة الشقق السكنية فى مدينة 6 أكتوبر، بالاتهامات المسندة إليهم، وقالوا أمام جهات التحقيق، أنهم بدأو نشاطهم قبل عدة أشهر وكانوا خلالها يراقبون الشقق المستهدفة قبل تنفيذ عملية سرقتها، بعدها يقومون بتوزيع الأدوار فيما بينهم حيث يتولى أحدهم مراقبة المكان، بينما يتولى الأخرين التسلق إلى داخل الشقة المستهدفة والاستيلاء على محتوياتها.

وتابع المتهمين أنهم نفذوا 9 عمليات سرقة بنفس الإسلوب قبل سقوطهم فى يد أجهزة الأمن.

أكدت معلومات قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الجيزة، تورط 3 أشخاص "لأحدهم معلومات جنائية" في تكوين تشكيل عصابي تخصص فـي ارتكاب سرقات المساكن بأسلوب "التسلق"، مُتخذين من دائرة قسم شرطة أول أكتوبر مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامي.

عقب تقنين الإجراءات تنسيقاً مع قطاع الأمن العام تم استهدافهم وضبطهم، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم 9 وقائع سرقة، بدائرة قسم شرطة أول أكتوبر، وأرشدوا عن المسروقات، وأضافوا بإنفاقهم المبالغ المالية من متحصلات تلك الوقائع على متطلباتهم الشخصية، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.