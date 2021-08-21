التحقيقات: لصا المحال التجارية بمدينة نصر ارتكبا عدة وقائع مماثلة قبل ضبطهما

كتب عبد الله محمود

كشفت تحقيقات النيابة العامة، حول واقعة قيام عاطلين بتكوين تشكيل عصابى، تخصص نشاطه الإجرامى في سرقة المحال التجارية، أن المتهمان اتخذا من دائرة قسم شرطة مدينة نصر مكانا لهما لمزاولة نشاط السرقة، بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة، وأنهما قاما بالعديد من الوقائع بسرقة عدد من المحال والشركات في المنطقة بأسلوب "كسر الباب"، وتبين أيضا أن الجناة يقوما ببيع متحصلاتهم من أعمال السرقة إلى عملائهما سيئ النية.

وكانت نيابة مدينة نصر، أمرت بحبس عاطلين، 4 أيام على ذمة التحقيق، وذلك لتكوينهما تشكيل عصابى فيما بينهما، تخصص نشاطهما الاجرامى سرقة المحال التجارية، بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة، متخذان من دائرة قسم شرطة مدينة نصر مكانا لهما لمزاولة نشاطهما الاجرامى، حيث تم ضبطهما عقب سرقة مبلغ مالى من داخل إحدى الصيدليات، وأمرت بسرعة إرسال تحريات المباحث حول الواقعة.

البداية كانت بتلقى ضباط مباحث قسم شرطة مدينة نصر أول بمديرية أمن القاهرة، بلاغا من (صيدلى بصيدلية - كائنة بدائرة القسم) باكتشافه سرقة مبلغ مالى من داخل مكتب خاص بالصيدلية محل عمله. وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة كلاً من (عامل بالصيدلية محل البلاغ، عاطل).

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما، وبمواجهتهما أقر الأول بأنه نظراً لمروره بضائقة مالية وعلمه بوجود مبالغ مالية بالصيدلية محل عمله، اختمر في ذهنه فكرة سرقتها بالاستعانة بالمتهم الثاني، وفى سبيل ذلك قام بتسليمه نسخة من مفتاح الصيدلية وتمكن الثاني من الدخول والاستيلاء على المبلغ المالي، ولاذا بالفرار، وبمواجهة المتهم الثاني بأقوال المتهم الأول أقر بها.

وتم بإرشادهما ضبط المبلغ المالى المُستولى عليه بمسكن أحدهما، وباستدعاء المُبلغ اتهمهما بالسرقة، تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمان، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي أمرت بحبسهما على ذمة التحقيقات.