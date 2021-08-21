إصابة شخص بطلق نارى بسبب خلافات على دراجة نارية بكفر شكر

القليوبية إبراهيم سالم

شهدت قرية برقطا دائرة مركز كفر شكر بمحافظة القليوبية، إصابة فلاح بطلق نارى "فرد خرطوش" بالساق اليسرى أسفل الركبة، إثر مشاجرة نشبت بينه وبين عاطل، مقيم ذات العنوان، لخلافات بينهما على دراجة نارية، جرى نقل المصاب لمستشفى بنها الجامعى، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

تلقى اللواء محسن شعبان مدير أمن القليوبية، إخطارا من مأمور مركز شرطة كفر شكر، يفيد ورود بلاغ من مستشفى بنها الجامعى باستقبال فلاح مصاب بطلق نارى "فرد خرطوش" بالساق اليسرى أسفل الركبة.

وانتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الواقعة، وبالمعاينة والفحص اتهم "محمود ا إ"، 29 سنة، فلاح، مصاب بطلق نارى "فرد خرطوش" بالساق اليسرى أسفل الركبة، "أحمد م أ"، مقيم قرية برقطا دائرة المركز، بإطلاق عيار نارى من فرد خرطوش أحدث إصابته، وذلك حال تواجده بطريق العزيزية أمام عزبة زهرة دائرة مركز منيا القمح بالشرقية، وذلك لوجود خلافات بينهما على دراجة نارية.