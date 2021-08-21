إحالة لص المساكن بالسيدة زينب إلى محكمة الجنح

كتب سليم على

أحالت نيابة السيدة زينب الجزئية، متهما بسرقة المساكن إلى محكمة الجنح، لاتهامه بسرقة المساكن فى دائرة القسم.

كانت النيابة قررت حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطالبت رجال المباحث بسرعة التحريات حوله للوقوف على نشاطه لاستكمال التحقيقات، ووجهت له تهمة السرقة.

كانت أجهزة الأمن بالقاهرة، تحت إشراف اللواء أشرف الجندي مدير الأمن، نجحت فى ضبط عنصر إجرامي تخصص في ارتكاب وقائع السرقات من داخل المساكن بأسلوب "التسلق" بالسيدة زينب.

أكدت معلومات وتحريات المقدم أحمد سعيد، رئيس وحدة مباحث قسم شرطة السيدة، قيام عنصر إجرامى بممارسة نشاط إجرامي تخصص فى ارتكاب وقائع السرقات من داخل المساكن بأسلوب "التسلق"، وأنه وراء ارتكاب العديد من تلك الحوادث.

عقب تقنين الإجراءات وإعداد الأكمنة اللازمة تم ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكاب عدد (3) حوادث سرقة بذات الأسلوب، وتم بإرشاده ضبط كافة المسروقات المستولى عليها بمسكنه، وباستدعاء المجنى عليهم اتهموه بالسرقة.