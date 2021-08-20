وجهات السفر العربية تنعش حركة الطيران بـ183 رحلة لنقل أكثر من 25 ألف راكب

كتب أحمد مصطفى

يستقبل مطار القاهرة الدولى اليوم، الجمعة، على مدار 24 ساعة 183 رحلة جوية لعدة وجهات عربية تنقل على متنها أكثر من 25 ألف راكب.

وقالت مصادر بالمطار إن صالات السفر بمبانى المطار المختلفة ستسير اليوم 90 رحلة لوجهات مختلفة بالدول العربية تنقل على متنها 11755 راكب إلى عدة وجهات منها الرياض جده القصيم حائل مسقط المدينة الدوحة الدار البيضاء تونس العين الدمام القسيم الجوف تبوك دبى أبوظبى الشارقة رأس الخيمة المنامة عدن الدوحة بيروت عمان أربيل الخرطوم بغداد البحرين.

فى حين تستقبل صالات الوصول بمبانى المطار المختلفة 93 رحلة من عدة عواصم عربية منها الرياض جده المدينة دبى ابو ظبى الشارقة رأس الخيمة الدوحة مسقط عدن المنامة بغداد الدمام القصيم الدار البيضاء تونس عمان بيروت الخرطوم دمشق عدن بيروت أربيل تونس نقلت على متنها 10548 راكبا.

وتتخذ سلطات مطار القاهرة الدولية جميع الإجراءات الاحترازية المتبعة لمواجهة تفشى فيروس كورونا، حيث تم الالتزام بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية وفقاً لتعليمات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة لضمان سلامة المسافرين والوافدين، من خلال تخفيف التكدس، وخاصة في أماكن الكاونترات والجوازات، وأماكن التفتيش الأولى لدخول الركاب والمصاعد الكهربائية داخل المطار.

كما يتم مراعاة المسافات الاجتماعية المنصوص عليها داخل صالات السفر والوصول، وارتداء الكمامات داخل كل الصالات، وذلك ضمن خطة الدولة لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد، بالإضافة إلى متابعة الكاميرات الحرارية بصالات المطار المختلفة لرصد الركاب التى تزيد درجات حرارتهم عن المعدل الطبيعي.