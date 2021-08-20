مقتل سيدة على يد زوجها بطعنة فى بطنها بمصيف بلطيم

كفر الشيخ - محمد سليمان

لقيت ربة منزل مقتلها على يد زوجها العاطل، بإحدى العشش بمصيف بلطيم فى محافظة كفر الشيخ، طعنا بآلة حادة فى بطنها، وفر هارباً.

تلقى اللواء أشرف صلاح، مدير أمن كفر الشيخ، إخطارًا من العميد هشام الزعفراني، مأمور مركز شرطة مطوبس، بتلقى مركز الشرطة بلاغًا بالعثور على جثة ربة منزل بوحدة سكنية تابعة له بشاطئ الزهراء بمصيف بلطيم.

انتقل مأمور مركز شرطة البرلس، رافقه الرائد عمرو فتح الله، رئيس مباحث المركز، وقوة من المركز، ونقطة شرطة مصيف بلطيم، وتبين أن الجثة لـ"أنغام.ع"، 18 سنة، تقيم طرف زوجها بقرية الشخلوبة، فى مركز سيدى سالم، فيما كشفت المعاينة أن الجثة بها جرح طولى بعرض البطن، وكذا آثار خنق.

بسؤال صاحب البلاغ أفاد بأنه تلقى اتصالًا هاتفيًا من زوج المجنى عليها، "أ.ر.د.و"، 29 سنة، عاطل، يقيم بقرية الشخلوبة، أبلغه خلاله بارتكابه الجريمة، ووجود طفليه الصغيرين، فى نفس الوحدة السكنية.

وشكل اللواء خالد محمدى، مدير المباحث الجنائية، بمديرية أمن كفر الشيخ، فريق بحث جنائى ترأسه العميد ياسر عبد الرحيم، رئيس مباحث المديرية، ضم العميد هيثم عبد المقصود، رئيس فرع البحث الجنائى بالحامول، للوقوف على أسباب الحادث.

ويكثف رجال مباحث مركز شرطة البرلس، جهودهم بالتنسيق مع مباحث مركز شرطة سيدى سالم، لإلقاء القبض على الزوج المتهم، وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى بلطيم المركزى، تحت تصرف النيابة العامة، تمهيدًا لصدور قرار بشأنها، تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وجارى إخطار النيابة العامة.