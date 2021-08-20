مستشفى سعاد كفافى الجامعى.. صرح طبى عملاق بتقنيات عالمية

تقرير خاص

خالد الطوخى يوفر أحدث المعدات الطبية للمستشفى.. ويوجه بعلاج غير القادرين مجانا ترسيخا لثقافة المسؤولية المجتمعية



د. محمد صفوت: تم إعادة تصميم وتوسعة المبنى و"غرف عمليات" مجهزة وفق أعلى مستوى التجهيز العالمى

تعد مستشفى "سعاد كفافى الجامعى" صرحا طبيا عملاقا، حيث تضم نخبة من أكفأ الأطباء فى مختلف التخصصات والمجالات الطبية لتقديم الخدمات العلاجية المتميزة، إذ تقدم أحدث الخدمات الطبية والرعاية الصحية ذات الجودة العالية والمستوى الرفيع، وتوفر خدماتها بمعايير وشروط عالمية فى شتى المجالات الصحية لتلبية احتياجات جميع المرضى، كما تم انشاؤها وفقا لمعايير متطورة من التصميمات والتجهيزات الطبية.

وفى إطار الالتزام بالمسئولية المجتمعية يضع خالد الطوخى رئيس مجلس أمناء جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا والتابع لها مستشفى سعاد كفافى الجامعى، كل الامكانيات والموارد والدعم المستمر لتسليح المستشفى بأحدث الأجهزة الطبية التى تساعد فريقها الطبي الكامل على أعلى مستوي من تنفيذ عمليات صعبة وتقديم خدمة طبية شاملة، كما يوجه بمشاركة المستشفى فى العديد من الأنشطة المجتمعية والإنسانية، التى تستهدف فى المقام الأول تقديم خدمات طبية مجانية لغير القادرين وذلك ضمن خطة تفعيل رسالتها فى تحقيق الشفاء وتخفيف آلام جموع المواطنين في مختلف محافظات مصر وربوعها، عبر القوافل الطبية التى ينظمها المستشفى بشكل احترافى ووفق أعلى معايير الجودة فى تقديم الخدمات الصحية ورعاية المرضى وخاصة فى المناطق الشعبية وذات الكثافة السكانية المرتفعة، والمحافظات الحدودية والنائية وذلك لضمان المساهمة بشكل فعلى على ارض الواقع فى ترسيخ ثقافة المسؤولية المجتمعية فضلا عن الكشف والفحوصات والعمليات التي تجرى يومياً بالمجان لغير القادرين في كافة التخصصات الطبية .

وأكد الدكتور محمد صفوت مدير عام مستشفى سعاد كفافى الجامعى، أنه تم إعادة تصميم وتوسعة مبني مستشفي سعاد كفافى الجامعى لزيادة القدرة الاستيعابية لتتخطى "300 سرير" للمرضي موزعة على 3 مستويات للاقامة ( جناح – غرفة مفردة – غرفة مزدوجة) جميعها مجهزة بكل وسائل الراحة بما يتماشى واعلى معايير جودة الخدمة الطبية، موضحا أن المنشأة الطبية تضم وحدات متخصصة لرعاية الحلات الحرجة: وهى وحدة الرعاية المركزة ووحدة الرعاية القلبية المركزة ووحدة الرعاية الفائقة لحالات جراحة القلب والصدر للكبار واخرى منفصلة للأطفال بالاضافة الي وحدات رعاية حديثي الولادة (المبتسرين) ووحدة الرعاية المركزة للاطفال وصغار السن ووحدة الرعاية المركزة المؤقتة بالطوارئ.

وأشار د. محمد صفوت إلى أنه تم تحديث وزيادة عدد غرف العمليات إلي ( 9 غرف) جميعها مجهزة وفقا لأعلي مستويات التجهيز العالمية بنظام الكبسولة المعزولة لتتمتع بنظام لتعقيم هواء الغرفة يسمح بإجراء العمليات الخاصة بجراحات القلب والصدر والمخ والاعصاب والعظام والتي تتطلب درجة عالية جدا من التعقيم لمنع اي احتمال للتلوث بالميكروبات أثناء هذه الجراحات الدقيقة.















الدكتور محمد صفوت مدير عام مستشفى سعاد كفافى



خالد الطوخى



مستشفى سعاد كفافى التعليمي