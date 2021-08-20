عاهل المغرب يصدر عفوا عن 371 محكوما بمناسبة ذكرى "ثورة الملك"

كتب وكالات

أصدر العاهل المغربى الملك محمد السادس، عفوا ملكيا عن 371 محكوما بمناسبة ذكرى "ثورة الملك" التى تصادف يوم 20 أغسطس، بحسب "روسيا اليوم".

وقالت وزارة العدل المغربية فى بيان: "بمناسبة ذكرى ثورة الملك والشعب المجيدة لهذه السنة 2021، أصدر جلالة الملك، أمره السامى بالعفو على مجموعة من الأشخاص منهم المعتقلين ومنهم الموجودين فى حالة سراح، المحكوم عليهم من طرف مختلف محاكم المملكة وعددهم 371 شخصا".

وفى يناير الماضى، أصدر العاهل المغربى الملك محمد السادس، أمرًا بالعفو على 756 شخصًا من المحكوم عليهم من مختلف محاكم المملكة، بمناسبة ذكرى تقديم وثيقة المطالبة بالاستقلال.

ذكرت وزارة العدل المغربية، فى بيان، أنه بمناسبة ذكرى 11 يناير المجيدة لهذه السنة 1442 هجرية 2021 ميلادية أصدر الملك محمد السادس أمره بالعفو على مجموعة من الأشخاص منهم المعتقلين ومنهم الموجودين فى حالة سراح، المحكوم عليهم من طرف مختلف محاكم المملكة المغربية وعددهم 756 شخصا منهم 493 سجينًا قيد الاعتقال و263 شخصا فى حالة سراح.